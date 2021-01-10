Поліція розшукує зловмисника, який напав на жінку та намагався спалити її живцем

У Волновасі чоловік увірвався до оселі самотньої 66-річної жінки, зв’язав її, побив, забрав гроші та ювелірні прикраси, а потім підпалив будинок та втік. Потерпілу вдалося врятувати, вона перебуває в лікарні. Поліцейські розгорнули комплекс слідчо-розшукових заходів щодо встановлення та затримання нападника.

25 січня о 22.15 до Волноваського районного відділу поліції надійшло повідомлення з ДСНС про те, що у приватному будинку виникла пожежа та, ймовірно, всередині знаходиться жінка. Загоряння було ліквідовано.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Під час огляду будинку було виявлено 66-річну жінку зі зв’язаними руками та тілесними ушкодженнями.

Потерпіла пояснила, що невідомий чоловік напав на неї надворі, вдарив важким предметом та затягнув у будинок, де зв’язав руки та ноги. Нападник заволодів грошами, виробами із золота та мобільним телефоном, а потім підпалив оселю, намагаючись знищити сліди злочину. Залишена помирати жінка вибила скло у вікні та кликала на допомогу, поки не почули сусіди.

Розгорнуто комплекс слідчо-оперативних заходів для затримання зловмисника та його можливих спільників. На розшук підозрюваного орієнтовано всі піші наряди та автопатрулі, групи швидкого реагування, наряди поліції на вокзалах та блокпостах. Перекрито ймовірні шляхи відходу нападника. Поліцейські відпрацьовують вулиці поблизу місця злочину.

Речові докази вилучено. Попередня правова кваліфікація події — ч.3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Якщо вам відома будь-яка інформація про особи та місцезнаходження зловмисника, звертайтеся до поліції за номером 102.