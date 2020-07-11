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Поліція розшукує зловмисників, які переховуються

Опубликовано 22 Июл 2020

Центральним відділом поліції міста Маріуполя встановлюється місцезнаходження місцевих мешканців, які переховуються від органів досудового розслідування:

Шаповалов Максим Павлович 16.02.1980 року народження.  Раніше мешкав у Приморському районі. Розшукується  за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст.185 та ч. 3 ст. 185 Кримінального Кодексу України.

Прачук Максим Олександрович 37.08.1985 року народження. Раніше мешкав у Центральному районі. Розшукується  за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст.185 Кримінального Кодексу України.

Лабош Ігор Васильович 13.08.1958 року народження. Раніше мешкав у Центральному районі. Розшукується  за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст.122 Кримінального Кодексу України.

Острочуб Валерій Сергійович 21.10.1985 року народження. Раніше мешкав у Кальміуському районі. Розшукується  за скоєння злочинів, передбачених ч. 3 ст.185 Кримінального Кодексу України.

Любченко Володимир Павлович 19.09.1996 року народження. Раніше мешкав у Центральному районі. Розшукується  за скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст.185 Кримінального Кодексу України.

Дев’ятаев Олександр Сергійович 16.12.1988 року народження. Раніше мешкав у Центральному районі. Розшукується  за скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст.190 Кримінального Кодексу України.

Якщо Вам відома інформація про місце перебування когось із вказаних осіб, просимо Вас повідомити її за телефонами: 097-991-44-15, 095-524-03-04, 096-797-20-14 або 102.

Анонімність гарантовано!

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