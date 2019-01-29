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Поліція розслідує наїзд автомобіля на 10-річну дівчинку

Опубликовано 01 Фев 2019

авариядтпВнаслідок ДТП дитина отримала травми і була госпіталізована. За фактом відкрито кримінальне провадження, поліцейські встановлюють обставини події.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, близько 15.00 на перетині пр. Миру та пр. Будівельників.

Автомобіль «Рено Сандеро» під керуванням маріупольця, 1969 року народження скоїв наїзд на дитину, яка переходила дорогу. 10-річну дівчинку з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

На місці працювали слідчі Головного управління Нацполіції в Донецькій області та патрульна поліція.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Триває досудове розслідування.

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