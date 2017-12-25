Поліція розслідує обставини пожежі, в якій загнули 2 людини

У приватному будинку після гасіння пожежі виявлено тіла 43-річної господарки та її 50-річного співмешканця.

Вчора на лінію «102» зателефонував маріуполець, який побачив, що горить сусідній будинок.

На адресу терміново виїхали поліцейські Кальміуського відділення поліції разом з керівником Андріям Бондаренко, пожежники та бригада швидкої допомоги.

Під час локалізації пожежі у будинку виявили 2 обвуглені трупи чоловіка та жінки. Ними виявились господарка приміщення та її співмешканець.

Зі слів сусідів, вони часто вживали алкогольні напої. При попередньому огляді тіл слідів насильницької смерті не виявлено. Причини пожежі встановлюються.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.