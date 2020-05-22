«Поліція, швидше, чоловік силою схопив дитину та повіз у невідомому напрямку!» — таке повідомлення надійшло на лінію «102» від школярки. На щастя, інформація 12-річної дівчини виявилася хибною. За кілька хвилин поліцейські встановили, що невідомим є батько хлопчика. Протиправних дій відносно дитини не скоєно.

«Викрадення дитини» — повідомлення, яке викликає тривогу та страх у кожного. Проте у поліцейських немає часу на емоції, є лічені хвилини, щоб встановити та вчасно затримати викрадача, не допустити виїзду за межі міста та попередити протиправні дії відносно дитини.

Днями з таким повідомленням до поліції звернулася 12-річна маріупольчанка. Дівчинка розповіла, що невідомий чоловік силою посадив в авто маленького хлопчика та поїхав.

Дізнавшись адресу та напрямок руху авто,за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції.

Правоохоронці встановили номер та марку автомобіля, на якому повезли дитину, та розпочали пошуки транспортного засобу. Вже за кілька хвилин поліцейські викрили власника авто та наздогнали його.

Водієм виявився батько хлопчика. 3-річна дитина не слухалася, тому чоловік прийняв міри – посадив у авто та повіз додому. В автомобілі також знаходилася матір малюка. Дитина ціла та неушкоджена.

На щастя, ця історія має добре закінчення, дитина не потрапила у біду, а дівчина, що зателефонувала у поліцію, хотіла допомогти та проявила хоробрість.

Якщо Ви стали свідком протиправних дій, телефонуйте на лінію «102». Не будьте байдужими! Краще перевірити факт та попередити страшні наслідки.