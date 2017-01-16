Полиция сохранила безопасность жителей во время проведения обрядов на Крещение

Вчера 113 храмов и 18 купелей на территории региона находятся под охраной полиции. Около 300 сотрудников контролируют правопорядок, чтобы жители смогли отпраздновать завершающий этап новогодних гуляний. По состоянию на 16.00 безопасность в местах проведения богослужений и купания сохранена.

Только на территории Мариуполя официально открылись 7 купелей, две из которых начали принимать желающих окунуться с полуночи (поселок Виноградное в Левобережном районе и в Приморском районе). В этих местах правоохранители совместно со спасателями несут службу в две смены. В храмах, где проходят богослужения, также дежурят полицейские. В Мариуполе их 26, по области — 113. Ожидаемое количество посетителей — более 30 000. Наибольшее количество верующих уже по традиции наблюдается в Святогорском монастыре.

Всего на Донетчине проведено более 100 праздничных мероприятий. Благодаря четкой координации действий всех служб, задействованных на обеспечении публичной безопасности, нарушений во время празднования Крещения не допущено.

После закрытия купелей полицейские продолжили несение службы с целью пресечения возможных правонарушений.