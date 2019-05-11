Последние новости

Поліція та громадськість провели акцію «Стоп насильству!»

Опубликовано 15 Май 2019

11Поліцейські об’єдналися з громадським формуванням «Молодіжна варта», представниками органів влади, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги, щоб привернути увагу суспільства до проблем домашнього насильства.

Захід відбувся у центрі міста. Учасники акції роз’яснювали маріупольцям їх права та обов’язки, інформували про види домашнього насильства та як реагувати на такі випадки.

Також люди отримували консультації, інформаційні листівки та буклети з корисною інформацією та контактами, за якими може звернутися за допомогою людина, що стала жертвою сімейного насильства.

Поліцейські, які входять до складу мобільної групи «ПОЛІНА» та  реагують на всі виклики, пов’язані з домашнім насильством,  розповіли про результати своєї роботи та як убезпечитися від агресора. Як відомо, насильство буває фізичним, економічним, психологічним та сексуальним.

Поліція нагадує: якщо ви зазнаєте будь-якого з них – не зволікайте, телефонуйте за номером 102 та отримуйте допомогу.
Як правило, самі жертви не можуть припинити знущання та продовжують терпіти. Запам’ятай: якщо він любить, то ніколи не вдарить; зробити боляче — це не прояв симпатії; твоя «хата не скраю» — ти можеш допомогти.

Похожие сообщения

Нова зброя для поліцейських має превентивний характер

Опубликовано 15 Май 2019

Нацполіція отримала від Японії понад 80 автомобілів нового покоління

Опубликовано 15 Май 2019

Поліцейські затримали розшукуваного маріупольця за спробу вбивства

Опубликовано 14 Май 2019

Співробітниці колл-центру «102» навчаються сучасним методикам ідентифікації

Опубликовано 14 Май 2019

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-