Поліція та громадськість провели акцію «Стоп насильству!»

Поліцейські об’єдналися з громадським формуванням «Молодіжна варта», представниками органів влади, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги і мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги, щоб привернути увагу суспільства до проблем домашнього насильства.

Захід відбувся у центрі міста. Учасники акції роз’яснювали маріупольцям їх права та обов’язки, інформували про види домашнього насильства та як реагувати на такі випадки.

Також люди отримували консультації, інформаційні листівки та буклети з корисною інформацією та контактами, за якими може звернутися за допомогою людина, що стала жертвою сімейного насильства.

Поліцейські, які входять до складу мобільної групи «ПОЛІНА» та реагують на всі виклики, пов’язані з домашнім насильством, розповіли про результати своєї роботи та як убезпечитися від агресора. Як відомо, насильство буває фізичним, економічним, психологічним та сексуальним.

Поліція нагадує: якщо ви зазнаєте будь-якого з них – не зволікайте, телефонуйте за номером 102 та отримуйте допомогу.

Як правило, самі жертви не можуть припинити знущання та продовжують терпіти. Запам’ятай: якщо він любить, то ніколи не вдарить; зробити боляче — це не прояв симпатії; твоя «хата не скраю» — ти можеш допомогти.