Поліція та Нацгвардія відпрацювали тактику дій під час масових заворушень

У Маріуполі та Слов’янську відбулися тактико-спеціальні навчання із забезпечення публічної безпеки та правопорядку під час масових заходів. Поліція відпрацювала два шляхи вирішення умовного конфлікту між агресивно налаштованими сторонами: переговори та блокування спецгрупами правоохоронців.

Участь у заході взяли керівництво Управління превентивної діяльності ГУНП, працівники Центрального та Слов’янського відділів поліції, Управління патрульної поліції Маріуполя, Краматорська та Слов’янська, військової частини № 3035 Нацгвардії України.

Тренування проходило у рамках підготовки до проведення масових заходів, присвячених Дню пам’яті та примирення та Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За легендою, причиною конфлікту стало те, що одна з груп прийшла на захід із забороненою символікою.

Ініціатори конфлікту не погодилися зняти незаконну символіку, і суперечка переросла в більш агресивну поведінку. Поліцейські оперативно оточили та відокремили сторони одна від одної. З учасниками почала працювати група перемовників.

Однак сторони не йшли на діалог, а в Слов’янську одна з груп намагалася блокувати виїзд патрульного автомобіля. Аби не допустити масових зіткнень, було прийнято рішення задіяти спецгрупи поліції.

Оперативно зону конфлікту було заблоковано групами оточення, фільтрації, захоплення. Конфлікт було локалізовано. Осіб з обох сторін, які порушували публічний порядок, доставили до відділу поліції.

Такі навчання пройдуть і в інших підрозділах поліції регіону.

Нагадаємо, згідно зі ст. 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки передбачений штраф від 850 до 5,1 тисяч гривень або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Винятком являються ветерани війні, які мають нагороди, що містять частину стрічки.

За порушення Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» передбачена кримінальна відповідальність. Згідно зі статтею 4361 Кримінального кодексу України, порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поліція реагуватиме на появу забороненої символіки згідно чинного законодавства.