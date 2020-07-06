Поліція відкрила кримінальне провадження через наїзд на 12-річну дівчинку

Дитина перетинала дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Один автомобіль зупинився, щоб пропустити пішохода, а інший продовжив рух і збив дівчинку. Потерпілу госпіталізували до реанімації. За фактом розпочато досудове розслідування.

Аварія сталася 7 липня близько 19.20 на вулиці Купріна в центрі Маріуполя. Шестикласниця отримала травми внаслідок наїзду автомобіля «Хюндай» під керуванням 36-річного місцевого жителя.

Постраждала дитина перебуває в лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Триває досудове розслідування.

З початку року на Донеччині сталася 41 ДТП за участі дітей. Загинули 3 дітей, ще 33 дитини травмовано. Поліція Донеччини закликає учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки на дорогах, бо кожен несе відповідальність за життя і здоров’я своє та оточуючих.