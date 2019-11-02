Поліція викрила підозрюваного у вбивстві маріупольця

Нещасна подія сталася вчора, 1 листопада, близько 3 години дня на одній з вулиць Лівобережного району. 38-річному чоловікові було завдано ножове поранення, яке виявилося несумісними із життям. На пошуки зловмисника було задіяно оперативників кількох районів Маріуполя, які вже о 12 годині ночі затримали підозрюваного.

Загиблого маріупольця було виявлено близько 4-ї години дня у власному автомобілі. На тілі чоловіка було поранення, тож, поліція розпочала невідкладні пошуки особи, яка могла його спричинити.

В ході проведення оперативних заходів, вже близько опівночі правоохоронці викрили підозрюваного у скоєнні злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження, який до цього часу не мав проблем із законом та не потрапляв у поле зору правоохоронців.

З’ясувалося, що на передодні, між загиблим та підозрюваним виник конфлікт: підозрюваний переходив дорогу у невстановленому місці, через що 38-річний чоловік вийшов з автомобіля, аби поспілкуватися із пішоходом, однак, натомість перехожий достав ножа та вдаривши чоловіка по тулубу втік з місця події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Наразі його затримано в порядку ст. 208 кримінального процесуального Кодексу України. Триває досудове розслідування.

Висловлюємо вдячність небайдужим громадянам, які співпрацювали з нами у пошуках зловмисника. Цінуємо вашу допомогу.