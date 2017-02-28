Полиция Волновахи проводит проверку по факту гибели 2-летнего ребенка

Трагедия произошла сегодня в частном секторе Волновахи. По предварительным данным, смерть мальчика наступила от поражения электрическим током. Мать застала ребенка в комнате, когда он сунул в розетку железную спицу. На месте работала полиция.

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 9.00 от медиков «скорой помощи», которые констатировали смерть ребенка.

Во время первоочередных действий полицейские установили, что 2-летний мальчик жил в частном доме вместе с матерью 1995 года рождения, а также ее родителями. В момент происшествия бабушки и дедушки не было дома.

Утром мать занималась по хозяйству, а ребенок играл в комнате. Женщина несколько раз проверяла, что делает сын, а когда услышала нехарактерный звук — бросилась на помощь, вызвала скорую. Но мальчика спасти не удалось.

Семья благополучная, на учете в полиции не находилась, ребенку была обеспечена необходимая забота. Сейчас с семьей работают полицейские ювенальной превенции.

Предварительно факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Проводится проверка.