Поліція Волновахи встановлює обставини отримання тілесних ушкоджень неповнолітньою

Вчора від місцевої мешканки Володимирівки надійшло повідомлення, що її онучку побила нова дружина батька. За словами самої потерпілої, яка приїхала в гості до тата, нетвереза татова обраниця вдарила її в обличчя. За фактом розпочато досудове розслідування.

Співробітники Волноваського відділу поліції негайно виїхали на виклик, адже всі надзвичайні події, які трапляються у відношенні до дітей, знаходяться на особливому контролі поліції.

Було встановлено, що батьки 11-річної дівчинки розлучилися та мешкають окремо. Донька вирішила провідати свого тата, але його вдома не виявилося. Натомість дитину зустріла його нова дружина, яка почала поводитись емоційно.

Коли школярка повернулася додому, то почала скаржитися на головний біль, пояснюючи це тим, що її побили.

Обидві родини на обліку в поліції не знаходяться. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події, а відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 «Умисне легке тілесне ушкодження» Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.