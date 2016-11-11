Поліція Волновахи з’ясовує причини виникнення пожежі у розважальному закладі

На місці події працювали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група поліції. Попередньо встановлено, що займання відбулося на даху одного з розважальних закладів Володимировки. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження майна.

Займання даху розважального закладу по вулиці Заводській сталося вчора опівночі. Власник закладу проїжджав неподалік та побачив, що з верхнього поверху летять іскри. Чоловік відразу викликав співробітників ДСНС та поліцію.

За словами господаря, в той день кафе не працювало. В результаті огляду місця події правоохоронці виявили залишки пластикової пляшки із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.

Причини виникнення пожежі встановлюються. Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.