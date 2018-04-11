Поліція Волновахи затримала угонщиків автомобіля швидкої допомоги

Водій залишив службовий транспорт по вулиці Гагаріна незамкненим та пішов у справах, а через 5 хвилин машини вже не було. Злочинці, знявши номерні знаки, в об’їзд блокпостів рухались у Маріуполь. На в’їзді до міста їх було зупинено.

11 квiтня о 14.20 до чергової частини Волноваського відділу поліції надійшло повідомлення від 60-річного чоловіка, який розповів, що по вулиці Гагаріна біля одного з відділень банку невідомі викрали його службове авто швидкої допомоги марки «УАЗ». Чоловік доповнив, що він залишив ключі в салоні машини, адже вийшов у справах на декілька хвилин.

Всі наряди поліції негайно були орієнтовані на пошук транспортного засобу. На території обслуговування Волноваського відділу поліції було введено оперативний план «Перехоплення». За допомогою розумних камер правоохоронці встановили напрямок руху злочинців. Вони, знявши номерні знаки, поїхали в об’їзд блокпостів та через сусідні села виїхали на трасу Слов’янськ – Донецьк — Маріуполь. Поблизу Кас’янівки правоохоронці помітили підозрілий автомобіль та розпочали переслідування. Правопорушники не хотіли зупинятися, адже розуміли, що їх «прогулянка» закінчилась.

Місцеві мешканці 31 та 23 років, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, без документів пояснили, що планували розважитися у Маріуполі, але дістатися 700-тисячного міста було нічім, тому, що називається, скористалися нагодою.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисники надають свідчення у відділі поліції.