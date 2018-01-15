Поліція вшанувала пам’ять студентів, які полягли за Україну в бою під Крутами

Сьогодні, 29 січня, в Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області відбулися урочисті заходи, присвячені 100-річчю бою під Крутами. Про подвиг юнаків, які стояли на смерть проти більшовицького війська, нагадали діти з громадської організації «Ліга майбутніх поліцейських», учні маріупольського ліцею-школи №48.

29 січня в Україні відзначають День пам’яті героїв Крут. Рівно століття тому у такий самий ранок, 300 студентів та гімназистів намагалися зупинити на підступах до Києва шеститисячну армію. В результаті запеклого бою, що розпочався на станції Крути, сотні хлопців загинули, 35 потрапили у полон, де їх катували, поранених — розстріляли. Багатьом не було ще й 17 років.

Сьогодні їх однолітки, маріупольські школярі, оживили історію та повернули всіх присутніх у день, який став національним символом боротьби за свободу та незалежність. Під час літературно-музичної композиції «майбутні поліцейські», які на собі відчули жахи сучасної війни, розповіли про перший та останній бій таких самих дітей, що не відступили навіть коли закінчились набої.

Пам’ять юних патріотів вшанували хвилиною мовчання. Далі поліцейські переглянули фільм з архівними матеріалами про героїв тих подій, наданий Головою Хмельницького міського товариства імені Т.Г. Шевченка «Просвіта» Зоєю Діденко.

Начальник поліції Донецької області Микола Семенишин відзначив, що сьогодні українці продовжують справу 300 крутянців, які вірили в Україну.

- Всі правоохоронні органи разом зі Збройними силами України, владою, громадянами докладають максимум зусиль, щоб в умовах інформаційно-гібридної війни ми чітко знали, що таке Україна, яка її історія і що ми дійсно є українці, — зазначив Микола Семенишин.

Закінчився День пам’яті молодих героїв піснею «Молитва за Україну», яку виконали лігівці та оркестр поліції Донеччини.