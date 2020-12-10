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Поліція встановлює обставини ДТП, у якій травмувалася дитина

Опубликовано 10 Дек 2020

photo_2020-12-10_09-59-58Аварія сталася на перетині проспектів Нахімова та Луніна. Транспортний засіб наїхав  на 14-річного пішохода, який перетинав дорогу на пішохідному переході. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні. Розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася вчора, 9 грудня,о 14:31 годині, на перетині проспектів Нахімова та Луніна.

За попередньою інформацією, у момент дорожньо-транспортної пригоди 14-річний юнак перетинав дорогу на пішохідному переході, на дозволений сигнал світлофора. 41-річний водій автомобіля «Volkswagen» здійснював маневр при повороті та наїхав на дитину.

Із травмами хлопця госпіталізували до лікарні. На місці події працювали слідчі Приморського відділення поліції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за  ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування.

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