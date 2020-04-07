Поліція встановлює обставини ДТП, у якій травмувалася жінка

Маріупольчанка отримала тілесні ушкодження у наслідок зіткнення двох автомобілів. Відкрито кримінальне провадження. Поліцейські закликають громадян неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху! Пам’ятайте, що безпека на дорозі – це справа кожного і навіть незначне, здавалося би, порушення може стати причиною непоправної трагедії.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на перехресті вулиць Пашковського та Голубенка надійшло до поліції 9 квітня о 15:30 годині. Для встановлення обставин на місце виїхала слідчо-оперативна група Лівобережного відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Шевроле» скоїла зіткнення з автомобілем «КІА», який рухався на головній дорозі. В результаті зіткнення постраждала 47-річна пасажирка автомобіля «КІА». Постраждалу було доставлено до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.