Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждав велосипедист

Чоловік 1941 року народження госпіталізований з травмою голови. Аварія сталася за участі автомобіля «Hyundai Accent» під керуванням 34-річної жительки. На місці працюють поліцейські.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11.00 на пр. Нахімова в Маріуполі. На місце прибула патрульна поліція та слідчий Центрального відділу поліції. Патрульні поліцейські надали потерпілому першу домедичну допомогу. Також на місці чоловіка оглянула медик ГУНП в Донецькій області, після чого його забрала «швидка».

Попередньо відомо, що автомобіль зачепив велосипедиста при об’їзді. Що призвело до аварії, встановить слідство.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження».