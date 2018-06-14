Последние новости

Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждав велосипедист

Опубликовано 15 Июн 2018

дтпвелоЧоловік 1941 року народження госпіталізований з травмою голови. Аварія сталася за участі автомобіля «Hyundai Accent» під керуванням 34-річної жительки. На місці працюють поліцейські.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11.00 на пр. Нахімова в Маріуполі. На місце прибула патрульна поліція та слідчий Центрального відділу поліції.  Патрульні поліцейські надали потерпілому першу домедичну допомогу. Також на місці чоловіка оглянула медик ГУНП в Донецькій області, після чого його  забрала «швидка».

Попередньо відомо, що автомобіль зачепив велосипедиста при об’їзді. Що призвело до аварії, встановить слідство.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження».

Похожие сообщения

Відбулася презентація правопросвітницького проекту «Я маю право!»

Опубликовано 15 Июн 2018

У Маріуполі створено перший консультативний кабінет для засуджених

Опубликовано 15 Июн 2018

Поліція затримала двох 17-річних викрадачів

Опубликовано 14 Июн 2018

Поліція Донеччини провела змагання з фітшутінгу

Опубликовано 14 Июн 2018

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-