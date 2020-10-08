Поліція встановлює обставини наїзду на жінку-пішохода

Водій автомобіля ВАЗ збив на пішохідному переході 63-річну перехожу. Потерпілу госпіталізували. Поліцейські розпочали за фактом ДТП досудове розслідування.

Аварія сталася вчора вдень, 8 жовтня, на проспекті Перемоги в Маріуполі. На місці події працювали слідчі Лівобережного відділення поліції.

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами».

Триває розслідування.

Поліція закликає водіїв і пішоходів бути уважними на дорозі та обов’язково дотримуватися правил дорожнього руху!