Поліція встановлює обставини смерті дитини

До поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію дворічної дівчинки в непритомному стані та з тілесними ушкодженнями. Декілька днів лікарі боролися за життя дитини та, на жаль, вона померла. За фактом розпочато розслідування. Очікуються результати експертизи з висновками, що стало причиною смерті.

Інформація про надання медичної допомоги дівчинці надійшла до Лівобережного відділення поліції у суботу, 1 серпня. До лікарні звернулася матір, яка повідомила, що донька погано дихає.

На тілі дитини було виявлено тілесні ушкодження, їх походження наразі встановлюється. Діагноз уточнюється.

Для встановлення обставин події до лікарні прибули інспектор ювенальної превенції та дільничний офіцер. Батьків було запрошено до відділення поліції.

Дівчинка перебувала у реанімації в тяжкому стані. Дитина померла вчора, 3 серпня, о 21:15. Поліція висловлює співчуття рідним та близьким.

Поліція чекає на результати судово-медичної експертизи.

Наразі відкрито два кримінальні провадження, попередня кваліфікація — ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.