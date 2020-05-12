Поліція встановлює обставини травмування дитини

Днями до поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні було госпіталізовано дворічну дівчинку у непритомному стані та з тілесними ушкодженнями. На даний час поліцейські встановлюють обставини та причини, за яких була травмована дитина. Відкрито два кримінальні провадження.

Інформація про дану подію надійшла до Лівобережного відділення поліції у суботу, 1 серпня.

Для встановлення обставин, до лікарні відразу відправилися інспектор ювенальної превенції та дільничний офіцер. Батьків дитини було запрошено до відділення поліції.

На тілі дитини маються синці у вигляді тілесних ушкоджень, їх походження встановлюється лікарями. Діагноз уточнюється.

На даний час дівчинка перебуває у відділенні реанімації в тяжкому стані.

Попередньо поліція відкрила два кримінальні провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.