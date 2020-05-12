Последние новости

Поліція встановлює обставини травмування дитини

Опубликовано 03 Авг 2020

насилие драка ребенДнями до поліції надійшло повідомлення про те, що до місцевої лікарні було госпіталізовано дворічну дівчинку у непритомному стані та з тілесними ушкодженнями. На даний час поліцейські встановлюють обставини та причини, за яких була травмована дитина. Відкрито два кримінальні провадження.

Інформація про дану подію надійшла до Лівобережного відділення поліції у суботу, 1 серпня.

Для встановлення обставин, до лікарні відразу відправилися інспектор ювенальної превенції та дільничний офіцер. Батьків дитини  було запрошено до відділення поліції.

На тілі дитини маються синці у вигляді тілесних ушкоджень, їх походження встановлюється лікарями.  Діагноз уточнюється.

На даний час дівчинка перебуває у відділенні  реанімації в тяжкому стані.

Попередньо поліція відкрила два кримінальні провадження за ознаками ч.   1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) та за ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Похожие сообщения

Понад 23 000 кущів канабісу

Опубликовано 03 Авг 2020

Маріуполь прийме кращих скелелазів України

Опубликовано 30 Июл 2020

Поліцейські розшукали неповнолітню дівчину, яка три дні не з’являлася вдома

Опубликовано 30 Июл 2020

Поліцейські Приморського району затримали підозрюваного у вбивстві

Опубликовано 30 Июл 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-