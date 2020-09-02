Поліція встановлює обставини загибелі жінки, тіло якої було виявлено біля будинку

Біля одного з будинків у Кальміуському районі було виявлено без ознак життя місцеву мешканку. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, встановлюються всі обставини.

Подія сталася вночі, 2 вересня. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що з вікна 7 поверху багатоквартирного будинку випала жінка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції та працівники швидкої медичної допомоги.

Встановлено, що від отриманих травм, внаслідок падіння, жінка померла на місці. Нею виявилася місцева мешканка 1987 року народження. Наразі у причетності до смерті маріупольчанки перевіряється її співмешканець.

За фактом смерті жінки поліція відкрила кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.