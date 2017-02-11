Полиция запускает бесплатное мобильное приложение «Активный гражданин»

Экстренно вызвать наряд полиции нажатием одной кнопки, подать заявление о правонарушении, получить правовую инструкцию, как действовать в той или иной ситуации, а также возможность оставить отзыв о качестве обслуживания сотрудниками полиции — теперь общение с полицейскими станет быстрее и удобнее. Все настолько просто, что пользоваться мобильным приложением может и ребенок.

Полиция Донецкой области модернизирует коммуникацию с гражданами, чтобы сделать взаимодействие с населением более тесным и прозрачным.

- Единый аналитический сервисный центр продолжает наращивать мощности. Мы постепенно подключаем к нашей интеллектуальной системе новые сервисы, которые помогут на новом уровне обеспечить безопасность людей. Сейчас разрабатывается бесплатное приложение для мобильных телефонов, его важнейшая функция — вызов наряда полиции по сигналу «sos» — заработает уже через три недели, — отметил инициатор проекта, глава Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Сервис будут поддерживать все современные мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, как ios, так и android. Скачать его в свой гаджет можно будет из магазина приложений.

Пилотный вариант проекта запускается для жителей Мариуполя, в дальнейшем удобным мобильным приложением смогут пользоваться все граждане на территории Донецкой области.

Генерал Аброськин отметил, что определяющим фактором при создании сервиса экстренного вызова полиции была помощь детям. Мобильное приложение будет активно внедряться в школах, чтобы дети чувствовали себя в безопасности.

Об основных функциях и что они дают гражданам, рассказал представитель компании-разработчика Станислав Евченко.

- Впервые мы делаем приложение для госструктуры. Важно, что современные технологии начинают плотно входить в госструктуры, в частности — в полицию. В нашем регионе деятельность полиции связана с риском и опасностью, и современные решения должны быть в первую очередь в полиции, — отметил it-специалист.

Тревожная кнопка, которая всегда с собой

Если вы попали в экстремальную ситуацию и вашей жизни угрожает опасность, а времени на звонок в полицию и объяснения, где вы находитесь, нет — достаточно нажать кнопку «sos» в своем телефоне. «Умная» система сама определит ваше местоположение и направит данные в полицию.

Это экстренный вызов наряда полиции. Ваши текущие координаты автоматически поступают в колл-центр полиции 102. Этот сигнал воспринимается как вызов полиции, и полицейские будут действовать так же, как вы бы сами позвонили на линию. На место срочно направляется наряд полиции.

Программой предусмотрена обратная связь. То есть человеку, который сделал вызов, придет сообщение, через сколько именно минут приедет наряд полиции.

Стоит отметить, что каждый человек, который устанавливает это приложение, должен зарегистрироваться — указать имя и фамилию, номер телефона и электронную почту.

Заявить о правонарушении онлайн

Люди зачастую не обращаются в полицию, потому что не знают, как подавать заявления, что делать, это приложение облегчит взаимодействие.

Если вы стали свидетелем ДТП или уличного грабежа — теперь не обязательно идти в отделение полиции или звонить на 102. Достаточно отправить сообщение.

Приложение имеет удобную форму для сообщения о правонарушениях. Вы выбираете тип правонарушения, добавляете по желанию фото и краткое описание. Эта информация автоматически будет передана в колл-центр 102.

Гражданский контроль

После взаимодействия с полицией вы можете оставить информацию – было ли это корректное взаимодействие, понравилось общение с полицейским или нет.

Все оценки будут учтены и будут влиять на формирование кадровой политики.

Обратная связь

Мобильное приложение «Активный гражданин» предполагает активный обмен информацией между населением и полицией. Проект рассчитан на сотрудничество общества и полицейских с целью обеспечения общественной безопасности и укрепления закона.