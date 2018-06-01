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Поліція затримала двох 17-річних викрадачів

Опубликовано 14 Июн 2018

1_10-33-23Золотий ланцюг на шиї перехожого став причиною нападу. Зловмисники побили чоловіка та зірвали прикрасу. Поліцейські викрили та затримали зловмисників, коли ті вже вважали, що злочин пройшов успішно.

По допомогу до поліції звернувся 45-річний маріуполець, який постраждав від рук двох зловмисників. Тиждень тому близько опівночі біля місцевого магазину невідомі напали на чоловіка, вдарили по голові та зірвали з шиї ланцюг з медичного золота.

Співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції опитали ймовірних свідків та обстежили район, де стався грабіж. З’ясувалося, що на зловмисників поблизу місця злочину чекало таксі, саме тому їм вдалося так швидко зникнути. Крім того, поліцейським вдалося дістати відеозаписи з камер відеоспостереження, які знаходилися як всередині магазину, так і зовні.

Через кілька днів розшуковці встановили особи підозрюваних. Ними виявилися двоє 17-річних хлопців, які раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності. Як пояснили спільники, золоту прикрасу вони помітили ще магазині, коли стояли в черзі за потерпілим, і вирішили заволодіти нею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.

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