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Поліція затримала місцевого жителя, який споював 13-річну дівчину

Опубликовано 02 Дек 2017

алкобутылЗа це правопорушення правоохоронці притягують до відповідальності 38 річного жителя Маріуполя.

Патрулюючи місто, співробітники ювенальної превенції Центрального відділу поліції у дворі багатоповерхового будинку звернули увагу на чоловіка з неповнолітньою дівчиною, які на лавочці розпивали алкогольні напої.

За словами підлітка, поки вона чекала подругу біля магазину, до неї підійшов чоловік і запропонував випити алкогольний напій. Чоловік, пояснив, що ні бачить в цьому нічого протизаконного.

Зараз з неповнолітньою і її батьками поліцейські проводять профілактичну бесіду, а відносно чоловіка складено адміністративний протокол за ст.180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння).

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