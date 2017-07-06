Поліції Донеччини передано 70 нових американських металодетекторів

Припинення витоку нелегальної зброї та вибухонебезпечних предметів на території та за межі області, попередження терактів та забезпечення громадян у зоні проведення антитерористичної операції – нове обладнання допоможе поліцейським ефективно виконувати завдання, які стоять перед ними в зоні бойових дій. Сучасні прилади передані поліції у рамках міжнародної співпраці ГУНП в Донецькій області та Посольства Сполучених Штатів Америки.

У рамках взаємодії американське посольство пішло назустріч правоохоронцям, які працюють в умовах проведення АТО, та виділило 70 мобільних металодетекторів.

Такі прилади необхідні при здійсненні перевірок громадян та транспортних засобів на блокпостах, для забезпечення публічного правопорядку під час масових заходах. Завдяки металодетектору на відстані 25-30 см можна виявити небезпечні предметі, заховані серед особистих речей, у тому числі боєприпаси та холодну зброю.

Прилади будуть передані на всі блокпости регіону, також їх використовуватимуть слідчо-оперативні групи, групи швидкого реагування, співробітники у складі мобільних блокпостів, піші патрулі.

Окрім того, їхнє використання значно прискорить процес перевірок на стоп-контролях та під час заходів, де планується великий наплив людей: на футбольних матчах, концертах тощо. У тому числі металодетектори використовуватиметься поліцією під час забезпечення охорони публічного порядку на фестивалі, який пройде у Маріуполі 7-9 липня.

Таким чином правоохоронці зможуть забезпечити безпеку громадян у регіоні, де проводяться бойові дії, припинити факти витоку вибухонебезпечних предметів у мирні області, своєчасно виявити зловмисників, які планують дестабілізувати оперативну обстановку в області та вчинити терористичний акт.