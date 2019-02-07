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Поліції Донеччини потрібні кінологи

Опубликовано 12 Фев 2019

Оголошення кинологи 12.02.1905 лютого 2019 року в поліції Донеччини розпочато конкурсний набір на 5 вакантних посад молодших інспекторів-кінологів кінологічного центру ГУНП в Донецькій області.

Основні вимоги до кандидатів:

    • вік від 18 років;
    • наявність повної загальної середньої освіти;
    • відсутність офіцерського військового чи спеціального звання;
    • добрий стан здоров’я, моральна стійкість та розвинені фізичні дані.

Ми пропонуємо:

    • заробітну плату від 12 000 грн. (після успішного проходження первинної професійної підготовки);
    • соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
    • професійну підготовку за міжнародними стандартами;
    • можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
    • перспективу кар’єрного росту.

Заповнити анкету для участі у конкурсі можна на сайті nabir.np.gov.uaОберіть «Донецьку область», вакансію «молодший інспектор-кінолог», заповніть свої анкетні дані, після чого дотримуйтесь інструкцій, які будуть надходити на Вашу електронну пошту.

Адреса прийому документів:

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 145, каб. № 205

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном (050) 324-69-79, або пишіть електроні листи на адресу sektordonobl@ukr.net.

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