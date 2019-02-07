Поліції Донеччини потрібні кінологи

05 лютого 2019 року в поліції Донеччини розпочато конкурсний набір на 5 вакантних посад молодших інспекторів-кінологів кінологічного центру ГУНП в Донецькій області.

Основні вимоги до кандидатів:

вік від 18 років;



наявність повної загальної середньої освіти;



відсутність офіцерського військового чи спеціального звання;



добрий стан здоров’я, моральна стійкість та розвинені фізичні дані.

Ми пропонуємо:

заробітну плату від 12 000 грн. (після успішного проходження первинної професійної підготовки);



соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;



професійну підготовку за міжнародними стандартами;



можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;



перспективу кар’єрного росту.

Заповнити анкету для участі у конкурсі можна на сайті nabir.np.gov.ua. Оберіть «Донецьку область», вакансію «молодший інспектор-кінолог», заповніть свої анкетні дані, після чого дотримуйтесь інструкцій, які будуть надходити на Вашу електронну пошту.

Адреса прийому документів:

м. Маріуполь, пр. Будівельників, 145, каб. № 205

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном (050) 324-69-79, або пишіть електроні листи на адресу sektordonobl@ukr.net.