Поліції Донеччини потрібні кінологи
05 лютого 2019 року в поліції Донеччини розпочато конкурсний набір на 5 вакантних посад молодших інспекторів-кінологів кінологічного центру ГУНП в Донецькій області.
Основні вимоги до кандидатів:
- вік від 18 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність офіцерського військового чи спеціального звання;
- добрий стан здоров’я, моральна стійкість та розвинені фізичні дані.
Ми пропонуємо:
- заробітну плату від 12 000 грн. (після успішного проходження первинної професійної підготовки);
- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства;
- професійну підготовку за міжнародними стандартами;
- можливість підвищити освітній ступінь вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;
- перспективу кар’єрного росту.
Заповнити анкету для участі у конкурсі можна на сайті nabir.np.gov.ua. Оберіть «Донецьку область», вакансію «молодший інспектор-кінолог», заповніть свої анкетні дані, після чого дотримуйтесь інструкцій, які будуть надходити на Вашу електронну пошту.
Адреса прийому документів:
м. Маріуполь, пр. Будівельників, 145, каб. № 205
За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном (050) 324-69-79, або пишіть електроні листи на адресу sektordonobl@ukr.net.