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Поліцію Донеччини поповнив загін чотирилапих «розшуковців»

Опубликовано 13 Апр 2019

IMG_1419Напередодні свого 100-річчя карний розшук отримав потужне підкріплення – 12 молодих німецьких вівчарок. Після проходження підготовки пухнасті новобранці вийдуть на службу в Краматорську, Бахмуті та Маріуполі. Службових собак передала кінологічному центру поліції Донецької області жителька з лінії бойових дій — «щоб не загинули від обстрілів та захищали Донеччину від терактів та усіх загроз». 

У рамках розвитку кінологічної служби поліцейські придбали цілий загін молодих собак. За словами патріотично налаштованої власниці розплідника, вона хотіла, щоб її вихованці служили саме в поліції та допомагали запобігати збройній агресії.

Вівчарки переважно чорного окрасу, є й чепрачного. Усі мають певні здібності та готові до проходження навчання.

«Придбання собак, що вже підросли, дозволяє значно скоротити період підготовки. У цих собачках ми бачимо потенціал, який буде спрямований на боротьбу зі злочинністю та безпеку громадян. Адже ці пухнасті напарники з вологими носиками та вірним серцем здатні на те, чого не зроблять й деякі чоловіки», — зазначає заступник начальника кінологічного центру поліції Донеччини Віктор Казаков.

Новобранцями буде посилено структурні підрозділи кінологічного центру — у Краматорську та новостворений у Бахмуті. Решта чотирилапих помічників поки що залишиться у Маріуполі.

Всього в кінологічному центрі наразі виховуються 50 службових собак. З них 7 – сертифіковані за напрямком пошуку зброї та вибухівки, 5 – пошуку наркотиків. Ще 10 – розшукові песики, їх робота найскладніша – вони знайдуть за запаховим слідом будь-яку річ або людину. Інші, молодняк та цуценята, проходять підготовку та перебувають у резерві.

Кінологічний центр поліції Донецької області має достатню кількість поголів’я молодих службових собак та стрімко розвивається. Нещодавно підрозділ поповнився молодими фахівцями, які проходять початкову підготовку. Вони будуть нести службу у додаткових кінологічних осередках, які створюються по всій області.

«В цьому році планується будівництво ще одного структурного підрозділу — у місті Волноваха. Наразі формуємо штат кінологів для оперативного перекриття всієї території обслуговування Волноваського відділу поліції, в тому числі прифронтової зони. Ми йдемо до того, щоб кінологічні розрахунки були в кожному районі для оперативного реагування на всі події. Адже чим швидше прибуде кінолог з собакою на місце, тим ефективнішою буде робота поліції. Наша мета — зробити Донеччину безпечною», — наголосив Віктор Казаков.

Найбільш потужну підтримку чотирилапі «сищики» надають карному розшуку. З початку року вони допомогли розкрити понад 100 злочинів (!).

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