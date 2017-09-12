Поліцію Донецької області очолив Микола Семенишин

Нового керівника представив вчора, 13 вересня, у Маріуполі перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час робочого візиту на Донеччину.

Участь в урочистому заході взяли кеівництво Національної гвардії України, Донецької військово-цивільної адміністрації, регіональних підрозділів Збройних сил та МВС, Служби безпеки України, прокуратури, суду, відомчих вишів.

Перший заступник глави МВС відзначив, що поліція Донеччини стрімко розвивалася та сьогодні займає гідне місце в системі Нацполіції та МВС.

- Керівництво поліції Донецької області зуміло організувати роботу в прифронтовому регіоні, налагодити взаємодію зі всіма силовими підрозділами та місцевою владою. Цей досвід ми будемо використовувати вже в керівництві Нацполіції, — зазначив Сергій Яровий.

Наказом голови Нацполіції начальником Головного управління Нацполіції в Донецькій області призначено генерала поліції 3 рангу Семенишина Миколу Олександровича.

Віталій Невгад, який очолював поліцію Донеччини останнім часом, призначений начальником Головного слідчого управління Нацполіції України. Він відзначив, що колектив поліції Донецької області – один з кращих в країні та подякував працівникам за службу.

- Впевнений, що Микола Семенишин візьме все те краще, що було сформовано, і буде дійсно доводити всі наші започаті ідеї та напрацювання до логічного завершення, — сказав Віталій Невгад.

З призначенням поліцейських привітав командувач Національної гвардії України Юрій Аллеров.

- Національна гвардія пліч-о-пліч з вами, ми впевнені, що ми переможемо, — підкреслив він.

Начальник Головного управління СБ України Донецької та Луганської областей Олександр Куць зазначив, що три роки співпраці з поліцією Донеччини довели, що вона завжди готова до виконання складних завдань.

Керівник Донецької ВЦА Павло Жебрівський подякував Віталію Невгаду та відзначив, що завдяки роботі поліції рівень злочинності на Донеччині залишається одним з найнижчих в країні.

Микола Семенишин, який до цього очолював поліцію Хмельницької області, відзначив, що правоохоронці із Західної України рівнялися на поліцію Донеччини.

- Тому що саме ви є прикладом професіоналізму, патріотизму. Саме ви є новим обличчям України. Всі ті традиції і напрацювання, які були запроваджені В’ячеславом Аброськіним та Віталієм Невгадом я зобов’язуюся зберегти і добавити ще чогось доброго з Західної України, — відзначив новий очільник поліції Донеччини.

Микола Сменишин народився 25 листопада 1969 року на Хмельниччині. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1990 році міліціонером взводу патрульно-постової служби в місті Кам’янець-Подільському Хмельницької області. Згодом працював у підрозділах карного розшуку та на керівних посадах підрозділів правоохоронних органів Західної України.

В ході наради з особовим складом обласного главку поліції перший заступник глави МВС відзначив кращих працівників Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Правоохоронці та рятувальники отримали нагороди від Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, а також відзнаки МВС та чергові спеціальні звання.