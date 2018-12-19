Польові навчання для керівників територіальних підрозділів поліції

Начальники поліції різних міст відпрацювали на полігоні під Маріуполем тактику дій в екстремальних ситуаціях та стрільбу з різних видів зброї.

Польовий вихід відбувся у рамках бойової службової підготовки. Тактичні заняття для керівників відділів та відділень поліції провели інструктори спецпідрозділу КОРД.

Поліцейські продемонстрували навички стрільби не тільки зі штатної зброї – пістолета і автомата, але й підствольного гранатамета ГП-25.

Крім того, учасники навчань ознайомилися з новітньою зброєю, яка поступила на озброєння Корпусу оперативно-раптової дії.

Також співробітники поліції вдосконалили керування броньованою технікою під час тактичної підготовки на пересіченій місцевості.

Начальник поліції Донецької області Микола Семенишин, який керував навчаннями, відзначив готовність поліцейських до змін оперативного стану.

«Маю констатувати факт, що керівники територіальних підрозділів відмінно володіють вогнепальною зброєю та продемонстрували гідну бойову службову підготовку», — повідомив Микола Семенишин.