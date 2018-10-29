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Польові стрільби для дівчат-поліцейських та крос на 5 км

Опубликовано 29 Окт 2018

Велопробег забег и девочки стрельбы 29.10 (6)Тричі у «десятку» — такий результат показали жінки-офіцери під час навчань зі стрільби на полігоні. Крім того, цими вихідними співробітники поліції Донецької області здійснили велозаїзд на 20 км, а також в рамках челенджу за здоровий спосіб життя «Займаюсь спортом разом з поліцією» пробігли 5 км.

У прифронтовій області жінки вдосконалюють професійні навички й тренуються на рівні з чоловіками. Цієї суботи весь «жіночий» склад управління превентивної діяльності поліції Донецької області пройшов вогневу підготовку. Стріляли з пістолету Макарова та автоматів, калібром 5,45 та 7,62 мм. Дистанція – 15 та 25 м.

«Кожен має бути професіоналом, здатним захистити права людини», — впевнена Олександра Катькалова. Поліцейська стала кращою у стрільбі з пістолету: три постріли – і всі у «десятку». Та й вправа з автоматом показала, що тримати оборону дівчина зможе добре.

Саша у поліції 15 років, зараз працює аналітиком у відділі організації діяльності блокпостів. У вільний час віддає перевагу екстремальним видам відпочинку: гірськолижному спорту, рафтингу, парасейлінгу (політ на парашуті над морем).

Вдосконалюючи фізичну підготовку, поліцейські на власному прикладі долучають до спорту молодь. Так, поліція Донеччини запустила флешмоб за здоровий спосіб життя, в рамках якого працівники, діти з «Ліги майбутніх поліцейських», жителі міст подолали крос у 5 км.

До челенджу #займаюсьспортомразомзполіцією приєдналися всі підрозділи поліції області, а далі естафету було передано патрульній поліції Дніпропетровської області.

Крім того, у Маріуполі правоохоронці разом з місцевими мешканцями закрили велосипедний сезон-2018 масовим заїздом на дистанцію у 20 км.

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