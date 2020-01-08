Полювання на території області заборонено

Керівництвом Донецької облдержадміністрації прийнято рішення щодо продовження терміну заборони на полювання. За порушення вимог законодавства передбачено покарання від накладення штрафу до позбавлення воля.

Згідно з розпорядженням голови обласної держадміністрації сезон полювання на всі види мисливських тварин на території Донецької області заборонено, крім випадків регулювання чисельності диких тварин у разі, якщо їх чисельність загрожує життю та здоров’ю людей, порушує природний баланс.

З метою регулювання чисельності тварин мисливські господарства, розташовані на території області, вже отримали необхідні дозволи на право добування хижих та шкідливих тварин не в мисливський сезон та в заборонених для полювання місцях, за винятком територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Заходи щодо регулювання популяції диких тварин здійснюватимуться згідно з лімітом, у спосіб, що не допускає заподіяння шкоди іншим видам тварин і забезпечує збереження середовища існування диких тварин, та під керівництвом державного мисливствознавчого підприємства.

Слід пам’ятати, що за незаконне полювання передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність.

На підставі статті85 КУпАП «Порушення правил використання об’єктів тваринного світу» за порушення правил полювання передбачено відповідальність у вигляді штрафу, вилучення зброї та позбавлення права на полювання.

Кримінальна відповідальність за порушення правил полювання, а також незаконне полювання згідно зі ст. 248 КК України (незаконне полювання) передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі.