Помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

На Донетчине в рамках недели безопасности дорожного движения сотрудники полиции по обеспечению безопасности дорожного движения, прибыли в медицинские заведения области, чтобы принять участие в акции «Сдай кровь — спаси жизнь».

Зачастую жизнь пострадавших граждан, а тем более детей, зависит от наличия донорской крови, поэтому правоохранители ежегодно становятся донорами крови, считая своим долгом помочь каждому и спасти человеческую жизнь.

В своей повседневной службе сотрудники полиции по безопасности дорожного движения ежедневно сталкиваются с дорожно-транспортными происшествиями, которые, к сожалению, иногда заканчиваются тяжелыми травмами людей. Как показывает практика, пострадавших в ДТП очень часто спасает донорская кровь. Поэтому для многих полицейских донорство уже стало привычным делом.

«Помогать людям – это основная задача полицейских, поэтому мы приняли участие в акции «Сдай кровь – спаси жизнь», — отметил заместитель начальника отдела обеспечения безопасности дорожного движения УПД ГУНП в Донецкой области Андрей Францишко – «Мы призываем каждого гражданина быть внимательными на дорогах, не рисковать жизнью и строго соблюдать требования Правил дорожного движения».