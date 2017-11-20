Понад 10 тисяч гривень зняв невідомий з банківської картки за покупку мопеду

3 факти інтернет-шахрайства зафіксували маріупольські поліцейські за минулу добу. Відкрито кримінальне провадження.

Співробітники поліції продовжують приймати заяви від потерпілих, яких ошукали шахраї.

До Лівобережного відділення поліції звернулось одразу троє громадян.

Заволодівши реквізитами, невідомий перевів більше 10 тисяч гривень з картки 26-річного хлопця, коли маревно хотів купити мопед з інтернет-сайту.

45-річна жінка повідомила, що продавала надувний резиновий човен. Невідомий зацікавився об’явою і під приводом покупки шахрайським способом дізнався даними банківської картки жінки, з якої зняв усі гроші у сумі понад 6000 гривень.

Під приводом покупки автотранспорту, який продавала 46-річна громадянка, невідомий заволодів даними картки і перерахував 5700 гривень.

За усіма фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.