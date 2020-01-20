Понад 10 тисяч маріупольців відвідали Водохресні купелі

В цьому році за час святкування Хрещення понад 10 тисяч маріупольців відвідали місця підготовлені для купелі. Обряд омивання можна було зробити на двох рятувальних станціях по Приморському бульвару, 38 та по вулиці Виноградна, 60а.

На обох локаціях масові заходи пройшли без пригод. Безпеку городян забезпечували групи рятувальної аварійно-водолазної служби міської ради, патрулі поліції та бригади медиків.

Для комфорту охочих пірнути в воду на місцях купання, були встановлені намети для перевдягання та біотуалети. Всім охочим пропонували зігрітися безкоштовним гарячим чаєм.

Джерело