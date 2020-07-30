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Понад 23 000 кущів канабісу

Опубликовано 03 Авг 2020

Мангуш конопля 03.08.20 6Понад 23 000 кущів канабісу були замасковані на полі серед кукурудзи у Мангушському районі.

Під час оперативно-профілактичних заходів «МАК-2020» оперативники Центрального відділу поліції разом із військовослужбовцями Донецького прикордонного загону виявили поблизу селища Дем’янівка Мангушського району посів нарковмісних рослин.

Плантацію ліквідовано. Відібрані зразки рослин влучено та направлено на експертизу. Поліція встановлює власника незаконних насаджень.

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