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Понад 230 пляшок невідомого алкоголю

Опубликовано 29 Май 2019

16Небезпечні для життя та здоров’я напої збували громадянам у одному з закладів Кальміуського району. Правоохоронці припинили незаконну торгівлю та відправили все вилучене на експертизу.

По допомогу до поліції звернулися мешканці Кальміуського району, жителі поскаржились поліцейським на місцевий заклад, у якому здійснювали продаж невідомої алкогольної рідини.

Під час огляду даного закладу слідчі Кальміуського відділення поліції разом із патрульними поліцейськими виявили понад 230 пляшок алкоголю без акцизних марок та сурогату.

Всю визначену продукцію було вилучено та направлено на експертизу.

Попередньо за фактом відкрито провадження за ст. 204. Кримінального Кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Наразі триває досудове розслідування.

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