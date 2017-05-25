Попробуй себя в роли спецагента. Мариупольцев ожидает полицейский квест

Просто подойти к полицейскому, который патрулирует улицы, узнать номер его жетона, найти авто, которое находится в угоне, или, разгадав загадку, сообщить о правонарушении — с помощью мобильного приложения «Поліція Донеччини» мариупольцы смогут принять участие в уникальном квесте, который специально для них разработали полицейские.

Идею проведения такого соревнования среди молодежи поддержал заместитель главы Нацполиции Украины, глава полиции Донетчины Вячеслав Аброськин. Он отметил, что такое мероприятие — часть той огромной работы, которую проводит полиция Донецкой области, чтобы люди, особенно дети, которые живут в зоне проведения антитеррористической операции, были в безопасности. Именно для этого правоохранители обращаются к новейшим технологиям, для этого в регионе был запущен Единый аналитический сервисный центр (UASC) и разработано мобильное приложение.

И таким образом, когда царит дух соревнования и жажда преодолевать препятствия, правоохранители хотят донести до жителей Донетчины, в частности до детей и молодежи, что полиция стала еще ближе. Чтобы тебе помогли или даже ты помог кому-то, нужно просто воспользоваться приложением на телефоне.

Полицейский вариант «поиска приключений» будет состоять из нескольких заданий, постепенно преодолевая которые, участники получают вознаграждение. Например, нужно будет подойти на улице к полицейскому, который осуществляет охрану общественного порядка, пообщаться с ним, записать номер его жетона и оставить «отзыв» об этом правоохранителе в соответствующем разделе мобильного приложения.

Дальше — больше. Участник квеста сможет побывать в роли полицейского и разыскать авто, которое находится в угоне. Например, в задании указываться определенные локации (в частности, дворы), где будет находиться автомобиль «в угоне». Участники смогут распознать ее так же с помощью полицейского приложении в своем гаджете.

После этого задания — переход к другому. Это может быть поиск предмета, который можно найти, только разгадав загадку. Выполнение задания — фото и отправка нужного объекта в категорию «Сообщить о правонарушении» с указанным «словом-паролем».

- Таким образом мы, в первую очередь, улучшаем коммуникацию с полицейскими на улице. С помощью такой развлекательной формы мы доносим до молодежи, что любой человек может подойти и пообщаться с полицейским прямо на улице. Мы акцентируем внимание, что у полицейского может быть жетон, люди могут найти этот жетон и ориентироваться на этот номер в будущем. И более того, обнаруживаем недостатки в поведении каждого конкретного сотрудника, — рассказал заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области Денис Пефтиев.

О начале квеста и его условиях будет сообщено дополнительно.