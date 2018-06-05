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Посеред дня чоловік зірвав з шиї 66-річної жінки золотий ланцюг та ладанку

Опубликовано 06 Июн 2018

наручникиНа лінію «102» надійшло повідомлення від розгубленої місцевої мешканки. Жінка розповіла, що на території ринка на неї напав невідомий та зірвав з шиї золоті прикраси.

На місце злочину виїхали співробітники Центрального відділу поліції. Розшуковці обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та провели комплекс оперативно-розшукових дій.

Першочергові заходи не дали результатів, проте жінка змогла надати прикмети зловмисника, які в подальшому суттєво допомогли в його затриманні.

Крок за кроком оперативники наближалися до викриття грабіжника: обстежували місця ймовірного збуту викраденого, перевіряли свідчення та раніше засуджених осіб. Через декілька днів поліцейські затримали чоловіка.

Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років.

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