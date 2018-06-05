Посеред дня чоловік зірвав з шиї 66-річної жінки золотий ланцюг та ладанку

На лінію «102» надійшло повідомлення від розгубленої місцевої мешканки. Жінка розповіла, що на території ринка на неї напав невідомий та зірвав з шиї золоті прикраси.

На місце злочину виїхали співробітники Центрального відділу поліції. Розшуковці обстежили прилеглу територію, опитали ймовірних свідків події та провели комплекс оперативно-розшукових дій.

Першочергові заходи не дали результатів, проте жінка змогла надати прикмети зловмисника, які в подальшому суттєво допомогли в його затриманні.

Крок за кроком оперативники наближалися до викриття грабіжника: обстежували місця ймовірного збуту викраденого, перевіряли свідчення та раніше засуджених осіб. Через декілька днів поліцейські затримали чоловіка.

Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає до 4 років.