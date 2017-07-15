Посетитель кафе несколькими ударами лишил жизни своего оппонента

Пострадавший подрабатывал в развлекательном заведении охранником, а подозреваемый в тот день пришел туда с компанией. Конфликт возник внезапно — из-за женщины. Один из мужчин скончался в больнице, другой оказался за решеткой.

Сообщение о том, что в больнице скончался пациент, поступило к полицейским вчера. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за многочисленных травм головы. Сыщики развернули оперативно-розыскные мероприятия. На первом этапе было восстановлено картину событий, развернувшихся в тот день в заведении, ведь скорая забрала убитого именно оттуда. Выяснилось, что на пороге кафе завязалась драка между двумя мужчинами. Когда несколько ударов сбили с ног одного из них, очевидцы вызвали медиков.

Уже за несколько часов в Кальмиусское отделение полиции был доставлен 38-летний соперник. Мужчина свою причастность к тому, что произошло, не отрицает. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался, однако длительное время злоупотребляет спиртным и официального источника дохода не имеет.

Подозреваемый задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато досудебное расследование по ч.2 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.