Пошкодження групою осіб агітаційного намету

Близько 7 чоловіків в ході нападу зруйнували намет політичної партії, в якому знаходилися дві жінки. Розпочато досудове розслідування за фактом хуліганства. Поліція встановлює осіб, причетних до правопорушення.

Повідомлення про подію надійшло до Центрального відділу поліції вчора, 18 липня, близько 15.45 від пенсіонерки, яка разом з іншою місцевою жителькою проводила агітацію в центрі міста.

77-річна жінка повідомила, що група чоловіків перешкоджала вести агітацію, пошкодивши намет та погнувши металеві конструкції.

За фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правопорушникам загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, спрямованих на документування протиправних дій. Встановлюються особи порушників. Триває досудове розслідування.