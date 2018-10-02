Пошкодження зупинок та газонiв

Щойно відремонтована, але вже потрощена зупинка громадського транспорту та викрадений газон – не встигло місто оновитися та модернізуватися, як вже починає зазнавати механічного псування.

10 жовтня до поліції надійшов дзвінок від місцевих мешканців, які повідомили, що у Приморському районі невідома особа розтрощила одну з нещодавно встановлених зупинок громадського транспорту.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу Приморського відділення поліції.

Поліцейські опитали можливих свідків події та вилучили речові докази. Протягом 10 днів в ході проведення комплексу оперативних заходів розшуковці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець 1993 року народження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах) кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає накладання штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

А у Центральному районі поліцейські затримали 17-річну дівчину, яка, гуляючи у театральному сквері, вирвала шматок газону. Слід зазначити, що відкрили оновлений сквер у якості подарунку на день народження Маріуполя.

Поліцейські доставили дівчину до Центрального відділу поліції, де ювенальні поліцейські провели з нею профілактичну бесіду.

Наразі перевірка триває та правоохоронці встановлюють всі подробиці події.

Також поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який намагався демонтувати частину зупинки у Центральному районі.

54-річний маріуполець мало не вирізав лавку на одній з зупинок громадського транспорту.

Завдяки оперативному повідомленню від місцевих мешканців патрульні поліцейські затримали зловмисника одразу після скоєння злочину.

Для подальших заходів підозрюваного було передано співробітникам слідчо-оперативної групи Центрального відділу поліції.

Речові докази вилучені. За словами чоловіка, він збирався здати викрадене на металобрухт.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Поліцейські закликають маріупольців бережливо ставитися до комунального майна та наголошують на тому, що за такі вчинки передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Тож, якщо ви стали свідками порушення чинного законодавства, звертайтеся до поліції за номером 102.