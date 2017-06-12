После общения с «банковским» сотрудником карточка была обналичена

Женщина поверила всего лишь одной фразе собеседника: «Это служба безопасности банка. Ваша карточка заблокирована». С названием финансового учреждения мошенник «попал в точку», чем и усыпил бдительность женщины. После нехитрой комбинации с ее счета исчезли деньги. Над данным фактом сейчас работают полицейские.

C начала 2017 года мариупольские правоохранители открыли свыше 300 (!!!) уголовных производств по ст.190 «Мошенничество». С каждым днем мошенники становятся все хитрей и изобретательней, а их жертвам все труднее отличить ложь от правды. Утверждение о том, что потерпевшими являются пенсионеры, теперь не актуально. Все чаще на удочку преступников попадаются люди среднего возраста и молодежь.

Так, вчера сотрудники Центрального отдела полиции зарегистрировали очередной случай так называемого банковского мошенничества. На мобильный телефон молодой девушки позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. В ходе разговора злоумышленник сообщил собеседнице, что ее кредитная карта заблокирована и попросил ее продиктовать ее анкетные и другие личные данные. Испугавшись за свои сбережения, потерпевшая рассказала ему все, что от нее требовалось. Больше того, звонящий предложил ей зайти на страницу банка и ввести комбинацию цифр с отправленным на ее номер кодом. Спустя несколько минут после подтверждения запроса с ее карты исчезли деньги.

Благодаря полученным данным аферист получил доступ к платежной системе и всего лишь с помощью мобильного обналичил все, что было на банковском счете заявительницы. Теперь личность мошенника устанавливают полицейские в рамках открытого по данному факту уголовного производства.

Мошенничество по телефону уже стало обыденной «классикой». Ежедневно несколько мариупольцев становятся жертвами «телефонных» мошенников. Людям звонят неизвестные и сообщают, что кто-то из их родственников или друзей попал в беду. Представляясь сотрудниками банка, полицейскими или просто хорошими людьми, которые лишь хотят помочь, преступники убеждают, что определённая денежная сумма (или предоставленная информация о номере/коде банковской карты) разрешат возникшие трудности.

Главным средством в борьбе против них была и остаётся профилактическая работа с населением. С этой целью не только в полумиллионном городе, но и во всем регионе развернута масштабная информационная кампания. Цель ее одна – донести до граждан способы защиты и основные виды самых распространенных афер.

Так, самый простой способ избежать подобных ситуаций — ни в коем случае не вступать в контакт с незнакомыми людьми и не верить их словам, любые слова подлежат обязательной проверке.