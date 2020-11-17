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Post Most 2.0: митці продемонстрували власний погляд на Маріуполь

Опубликовано 18 Ноя 2020

97775-125437772_172353817873207_602479926705770723_o (1)У Маріуполі відбулася фінальна виставка художнього проєкту «Post Most 2.0». На ній були представлені різноплановi роботи 20 художників та їх концепції, над якими митцi працювали з вересня місяця в рамках проєкту.

«Дуже тішить, що проєкт проходить вже вдруге. Це свідчить про його актуальність за затребуваність, як митцями, так і жителями міста. «Post Most 2.0» є своєрідним майданчиком, який дозволяє маріупольським художникам обмінятися досвідом, ідеями, знайти натхнення та показати своє бачення рідного міста», — зазначив представник департаменту культурно-громадського розвитку Микита Ковальов.

Художники працювали над картинами протягом року. Серед учасників, як професійні художники, так і аматори. на виставці були представлені картини виконані в найрізноманітніших стилях живопису з елементами кубізму, імпресіонізму, фовізму та експресіонізму.

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