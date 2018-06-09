Посварившись з мамою, 8-річний хлопчик вирішив не повертатися додому

Небайдужа мешканка помітила школяра, який блукав містом без супроводу дорослих, та звернулася по допомогу до поліції. Жінка повідомила, що біля магазину де вона працює, ходить неповнолітній хлопчик та просить їжі.

На місце виїхали співробітники ювенальної превенції Лівобережного відділення поліції. Поспілкувавшись з 8-річним хлопцем, вони встановили, що дитина не хоче повертатися додому через сварки з мамою.

Коли правоохоронці відшукали матір дитини, жінка пояснила, що її син гуляв біля будинку, коли вона кликала його їсти, він відмовився та залишився на вулиці.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з членами родини.

Відносно хлопчика був складений протокол про поліцейське піклування.

А відносно матері адміністративний протокол за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Також співробітники поліції повідомили про виявлену родину у службу по справах дітей.