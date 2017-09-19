Посвята у студенти Маріупольського державного університету

В цьому році у вищий навчальний заклад, який є офіційним партнером поліції Донеччини, вступили більше 1200 студентів з різних областей України та іноземних держав. З них на перший курс – 600.

Заступник начальника поліції Донецької області-начальник слідчого управління Сергій Беседа та начальник Центрального відділу поліції Микола Побойний взяли участь в урочистих заходах з нагоди посвяти у студенти Маріупольського державного університету.

Ректор МДУ Костянтин Балабанов відзначив, що тісна взаємодія університету та правоохоронців розпочалася з ініціативи екс-керівника поліції Донеччини генерала Аброськіна, а зараз цю традицію підтримує новий головний поліцейський області Віталій Невгад.

- Ми готуємо юристів, журналістів, економістів, наші випускники працюють у вас. Дякую за співпрацю, — зазначив Костянтин Балабанов, звертаючись до представниківНацполіції.

Заступник начальника ГУНП в Донецькій області Сергій Беседа наголосив, що Маріупольський державний університет є одним з провідних в Україні.

- Університет має потужний науковий потенціал, тут працюють викладачі світового рівня. З цього університету виходять великі фахівці. Впевнений, що вся Україна пишається вами, бо саме тут, за 20 км від фронту, здобувають гарні знання студенти, — зазначив полковник Беседа.

Від імені всієї поліції Донеччини гості у погонах привітали першокурсників з початком навчання та побажали бути старанними учнями та гідними громадянами України.