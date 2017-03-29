Поттериана, или Как с пользой провести каникулы

Разве есть сегодня среди детворы хоть один человек от 7 до 14 лет, который никогда и ничего не слышал о Гарри Поттере? Мы уверены, что таких наберётся совсем не много. Знаменитый юный волшебник стал настоящим героем миллионов детей в разных странах мира. И Центральная детская библиотека не исключение.

В дни весенних каникул сотрудники библиотеки решили напомнить мариупольской детворе о том, что в жизни всегда есть место и подвигу, и чуду. В рамках Всеукраинской недели детского чтения библиотекари отдела обслуживания читателей, учащихся 5-9-х классов, подготовили увлекательное игровое путешествие на литературном дилижансе «Мирами Гарри Поттера, или История мальчика, который выжил». Все желающие, а это учащиеся 5-х классов СШ№3 и ОШ №65, посетили Школу волшебства и чародейства Хогвартс в День открытых дверей, и они не пожалели. Ведь приключения для юных читателей библиотеки начались уже на пороге.

Всех желающих ждали испытания по душе и по силам: на конкурсе «Вам сова!» ребята должны были вспомнить главных персонажей книги и отгадать от кого и кому были доставлены почтовыми совами 10 писем. А на конкурсе «Магическая травология» дети должны были сопоставить описание целебной травы и её изображение, а на уроке зельеварения ребята угадывали название и магическое действие зелья по вкусу, цвету и запаху. Уроки «Трансфигурации» тоже добавили баллов в копилку играющих: нужно было изобразить пантомиму по специальному заданию, один из участников зачитывал заклинание, а второй должен был показать это заклинание, так чтобы зрители могли угадать, что же это за заклинание.

Дети справились блестяще, все заклинания отгаданы, смех до слез обеспечен. А напоследок дети нарисовали мифические существа, дали им имена и рассказали, какими волшебными качествами они обладают, а затем разместили их на стенде, в «Художественной галерее Хогвартса». В общем, весенние каникулы и «Поттериана» для поттероманов продолжается, приглашаем школьников в центральную детскую библиотеку, чтобы окунуться в неведомое и таинственное, зарядиться позитивом и еще раз перечитать такие любимые книги о Гарри Поттере.

А для тех, кто не читал книг о юном чародее, в библиотеке оформлена книжная выставка «Завораживающие миры книг о Гарри Поттере», которую украшают картины друга нашей библиотеки, молодого врача Валентины Антоновой.

Лилия Козинченко