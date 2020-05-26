Повернувшись додому, жінка не змогла відчинити двері. Всередині залишився її 15-річний син

Напредодні маріупольчанка посварилася із сином, та ночувала у іншому місці. На ранок, коли повернулася, не змогла відчинити двері, бо їх зачинено із середини. Вже уявляючи найстрашніше, жінка звернулася до поліції. На допомогу прибули інспектори ювенальної превенції Центрального відділу поліції. Продовження історії має добрий кінець.

Матір декілька годин смикала ручку двері та намагалася увійти в квартиру. Мобільного телефону 15-річний син не мав, тож, зателефонувати йому вдавалося неможливим. Із найстрашнішими думками, стурбована жінка прийшла до Центрального відділу поліції просити допомоги.

Разом із жінкою до неї додому відправилися ювенальні поліцейські. Інспектори опитали сусідів – ніхто з них не бачив хлопця та не чув шуму із квартири. Після ще однієї години спроб відчинити двері, власниця квартири вирішила їх виломити.

Як тільки-но поліцейські увійшли в квартиру то побачили хлопця, цілого та неушкодженого. Підліток розповів, що образився на матір та не хотів її бачити. Поліцейські поспілкувалися із ним та жінкою й врегулювали конфлікт.

Поліція звертається до всіх батьків та піклувальників із порадою приділяти вихованню дітей більше уваги. Крім того, якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.