Вчора ввечері, 28 грудня, до поліції Маріуполя надійшло повідомлення про загрозу вибуху об’єкта інфраструктури. Дану інформацію повідомив невідомий чоловік, якого протягом 10 хвилин розшукали бійці роти поліції особливого призначення.

28 грудня, о 19:02 годині на лінію 102 зателефонував невідомий, який розповів, що на перетині Лівобережного та Центрального районів заміновано міст.

На місце події негайно виїхали: співробітники вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та бійці роти поліції особливого призначення. В ході перевірки жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Крім того, вжитими розшуковими заходами, на одній з вулиць, менш ніж за 10 хвилин правоохоронці ГУНП виявили особу, яка заявила про вказаний факт.

Для отримання пояснень та встановлення обставин події фігуранта доставили до Центрального відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1990 року народження, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті подібні дії караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

Досудове розслідування триває.