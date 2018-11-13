Пожежа, під час якої загинула літня жінка та дитина

Займання у будинку сталося 17 листопада вночі в селищі Старий Крим. У помешканні виявлено обгорілий труп жінки та її 13-річного онука. Причини пожежі встановлюються.

До Кальміуського відділення поліції Маріуполя надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, співробітники ДСНС та бригада швидкої допомоги.

На місці рятувальники виявили тіла двох мешканців, 63-річної жінки та її 13-річного онука. Попередньо встановлено, що пожежа могла статися внаслідок несправної проводки або обігрівача. Повні обставини події з’ясовуються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Триває досудове розслідування.